Sous contrat avec Clermont Foot jusqu’à l’été 2019, Nicolas Gavory pourrait découvrir la cour des grands. Selon les informations de La Provence, l’arrière gauche de 22 ans pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille. Les dirigeants du club phocéen chercheraient un successeur à Patrice Évra. Aujourd’hui, Amavi est le seul joueur naturel à ce poste.

Gavory, formé à Auxerre, a disputé 18 matches de Ligue 2 cette saison. Il était passé par la National avec Béziers entre 2015 et 2017. II a également connu une sélection en international U19. Il mesure 1m83 pour 76 kg. D’autres clubs suivent Gavory, comme Sait-Étienne, Angers, Dijon, et même des écuries espagnoles et italiennes !