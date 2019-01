Cinq jours après sa victoire contre le Stade Malherbe de Caen (0-1), l’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver son public ce vendredi avec un match contre le LOSC à l’Orange Vélodrome en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Septième avec un match en retard, le club phocéen espère bien débuter une série et renouer avec le succès à domicile afin de prendre la 5e place. En face, les Dogues restent sur une victoire contre Amiens en Ligue 1 (2-1) et veulent conforter leur place de dauphin.

Pour ce match, Rudi Garcia opte donc pour un 5-4-1 inédit. Payet, Ocampos et Germain sont remplacés dans le onze par Luiz Gustavo, Radonjic et Mitroglou après le match contre Caen. Arrivé à l’OM mercredi, Mario Balotelli prend place sur le banc. Dans les rangs nordistes, Christophe Galtier aligne un 4-2-3-1 avec le retour de Celik en tant que latéral droit et Xeka dans l’entrejeu, Thiago Maia étant resté dans le nord de la France.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sarr, Kamara, Rolando, Luiz Gustavo, Amavi - Thauvin, Lopez, Strootman, Radonjic - Mitroglou

LOSC : Maignan - Celik, Fonté, Soumaoro, Koné - Mendes, Xeka - Pépé, Ikoné, Bamba - Leao