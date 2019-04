Titulaire sur le flanc gauche de l’attaque marseillaise, Lucas Ocampos (24 ans) reste un des hommes forts de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 35 matches, l’ailier argentin est actuellement sous contrat jusqu’en 2020 avec l’actuel cinquième de Ligue 1. Interrogé par Le Phocéen, il a affirmé son envie de continuer avec l’OM et s’est montré confiant quant à sa prolongation.

« J’ai encore un contrat jusqu’en 2020, je pense déjà à bien terminer les deux mois qu’il reste. De faire les meilleures choses, pour moi, mais surtout pour l’équipe, car on peut faire de belles choses. Et après, on parlera avec les dirigeants, on veut parler ensemble donc il n’y a pas de problème. C’est sûr, on va trouver un accord. L’OM pour moi, c’est un très grand club. Signer un nouveau contrat ici, je suis pour. Après, il y a des négociations, c’est normal c’est le foot. Ce n’est pas un problème d’argent, j’aime le club, je veux continuer ma carrière ici, je suis très content et ma famille aussi. C’est parfait. »