Déjà auteur de trois buts avec l’Olympique de Marseille en cinq rencontres, Mario Balotelli a encore trouvé le chemin des filets ce dimanche soir face à l’AS Saint-Etienne (2-0). L’attaquant italien a donc marqué lors de ses trois matches à l’Orange Vélodrome. Après la rencontre, l’ancien joueur de l’OGC Nice a cependant expliqué au micro de Canal + qu’il ne fallait pas s’arrêter en si bon chemin : « je dois travailler encore un peu plus (pour devenir le prince du Vélodrome, ndlr), mais ça fait du bien d’avoir des supporters comme ça. (...) Normalement, qu’importe où je vais, je commence toujours bien et pour moi c’est important de continuer. »

« Super Mario » n’a donc pas l’intention de stopper sa belle série. Et avant de partir, l’avant-centre de 28 ans est revenu sur sa célébration. Après son but, il avait en effet pris son téléphone pour réaliser une vidéo avec ses coéquipiers. « J’ai donné mon téléphone au journaliste de l’OM et je lui ai dit de venir derrière le but parce que si je marquais, j’allais le prendre pour faire une story (sur Instagram, ndlr). (...) À chaque fois que je fais quelque chose, ça fait le tour du monde », a alors conclu Mario Balotelli tout sourire.