Dario Benedetto régale depuis son arrivée du côté de l’Olympique de Marseille. Il a même rejoint Sonny Anderson dans l’histoire du club. Morgan Sanson en est absolument fan et l’a comparé à Sergio Aguero, l’attaquant argentin de Manchester City.

« On l’a vu ce week-end, on se régale de jouer avec lui, car il décroche, dézone, il crée des espaces entre les lignes, on se régale, on arriver à jouer et à se trouver. Il marque des buts en plus, on est très contents de lui et pour lui. Ça se passe bien, on est complémentaire, il me fait penser à Aguero, il est très costaud sur ses jambes et il a une grosse frappe de balle. Il est complet, il décroche, mais prend aussi la profondeur, on se régale avec lui », a lâché l’ancien Montpelliérain.

