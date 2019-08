Le marché des transferts ferme le 8 août pour les clubs anglais. Alors certains s’affairent à réaliser un coup avec des joueurs de Ligue 1. Et c’est un nom qui revient avec insistance outre-Manche qui pourrait faire l’objet d’une offre de la part d’Everton et Crystal Palace.

Dans son édition du, jour, La Provence révèle que les deux formations de Premier League se sont manifestées pour enrôler Morgan Sanson (24 ans). Le milieu de terrain marseillais est une des plus grosse valeur marchande du club et les dirigeants phocéens ne seraient pas contre un départ si une offre de 18 M€ arrivait sur leur bureau. Le Français serait séduit par l’idée de rejoindre l’Angleterre. Réponse au plus tard, jeudi à 18h.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10