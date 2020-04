Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Ces propos tenus par un des conseillers de Morgan Sanson (25 ans) annoncent la couleur de son prochain mercato estival, qui devrait être agité, tout comme le précédent.

On le sait, le club de la cité phocéenne est à la recherche de liquidités dans le cadre du fair-play financier, qui pourrait infliger à l’OM des sanctions beaucoup plus sévères dans un avenir proche. Le milieu de terrain marseillais est un élément qui a la cote et qui pourrait rapporter une belle somme d’argent dans les caisses du club, d’autant plus qu’Aston Villa et Everton l’observent, d’après les informations de L’Equipe. Les Villans jouent le maintien en Premier League alors que les Toffees de Carlo Ancelotti ont des ambitions plus intéressantes sportivement. Reste à savoir quelle sera la volonté de Morgan Sanson dans cette histoire.