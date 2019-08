La préparation touche à sa fin pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen s’en va défier le Napoli aujourd’hui pour son dernier match avant la reprise de la Ligue 1. Après une tournée américaine de qualité, victoire 2-1 contre Bordeaux, victoire 2-1 contre Saint-Etienne et succès 8-1 contre DC United, l’équipe d’Andre Villas-Boas veut faire le plein de confiance.

L’Olympique de Marseille propose un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages. Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi se présentent devant lui. Morgan Sanson, Florian Chabrolle et Kevin Strootman évoluent au cœur du jeu. La ligne d’attaque est composée de Bouna Sarr, Dimitri Payet et Nemanja Radonjic.

De son côté, le Napoli s’articule dans un 4-4-2 avec Alex Meret dans les buts. Elseid Hysaj, Kostas Manolas, Sebastiano Luperto et Faouzi Ghoulam composent la défense. Fabian Ruiz et Eljif Elmas forment le double pivot. Les ailes sont occupés par José Callejon et Lorenzo Insigne. Enfin, Arkadiusz Milik et Dries Mertens sont associés en attaque.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Strootman, Chabrolle - Sarr, Payet, Radonjic

Napoli : Meret - Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam - Callejon, Ruiz, Elmas, Insigne - Milik, Mertens

