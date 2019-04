Titularisé à deux reprises face à Bordeaux et Nîmes, Nemanja Radonjic (23 ans) retrouve le sourire à l’OM. Mais cependant, l’ailier serbe n’a pas toujours bénéficié de la confiance de son entraîneur cette saison.

Un constat qui n’affecte pas l’intéressé, qui avoue beaucoup dialoguer sur le sujet avec son coach Rudi Garcia. « Je parle avec Rudi à chaque entraînement. J’écoute ses conseils, et je remplis à chaque fois les tâches qu’il me demande. Je fais le maximum, et j’espère jouer plus. Et ce, dès ce week-end, » confie ainsi Radonjic.