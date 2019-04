L’Olympique de Marseille s’est fait très peur ce samedi contre le Nîmes Olympique (2-1). En effet, les Olympiens ont mis du temps mais ont finalement ouvert le score par Germain (72e) avant que Gustavo ne double la mise (74e). Si Savanier réduisait le score (82e), la VAR contredisait l’arbitre de la rencontre dans les dernières secondes après un penalty accordé aux Crocos.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Luiz Gustavo est revenu sur ce match compliqué au micro de Canal + « C’était difficile, mais le plus important, c’est de prendre les 3 points. Il reste des matches, on va essayer de gagner le plus de points possible pour remonter au classement. Je n’ai pas besoin de parler, je travaille. C’est le plus important. C’est un club incroyable, avec une ambiance incroyable. Je suis heureux d’être ici et je veux tout donner pour l’OM », a ainsi déclaré le Brésilien.