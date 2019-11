La rencontre qui va opposer l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais s’annonce tendue, suite à la rivalité qui semble de plus en plus accrue entre les deux formations ces derniers années. Et comme l’explique l’Equipe, plusieurs projectiles ont été lancés contre le buts de l’OL à Marseille.

« Nous sommes tombés dans un guet-apens. Si ça continue comme ça, nous ne jouerons pas », a lancé le président Jean-Michel Aulas lorsqu’il est descendu du bus, dans des propos rapportés par le journal. Trois vitres du car qui transportait les joueurs rhodaniens ont été bien abîmées. L’OL a ensuite publié des photos du bus sur ses réseaux sociaux.

La sécurité des joueurs, du staff et des dirigeants n’a pas été assurée durant le trajet au stade.

Apres les menaces envers l’équipe et Rudi Garcia tout l’après midi sur les réseaux sociaux, 5 impacts ont été constatés sur le bus menant l’équipe au stade. #OMOL pic.twitter.com/OsCuAfTE7i — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2019