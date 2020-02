Dario Benedetto connaît une période de doutes. L’attaquant argentin n’a pas trouvé le chemin du but en 2020 et commence à trouver le temps de la disette un peu long. En conférence de presse à la veille du déplacement de l’OM à Saint-Etienne (à suivre en live commenté sur notre site), son coéquipier Dimitri Payet lui a apporté son soutien et estime qu’il a sa part de responsabilités.

« Dario a un petit coup de moins bien mais ça dépend comment on voit la chose. Il participe beaucoup au jeu et au pressing. Peut-être qu’il manque un peu de lucidité dans le dernier geste mais il se crée des occasions. C’est le plus important. On arrive à se trouver dans le jeu mais souvent trop loin du but. Notre association est encore à parfaire. » L’ancien de Boca cale pour le moment à 7 buts en 21 matches de Ligue 1.