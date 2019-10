L’été dernier, l’Olympique de Marseille a pris un nouveau tournant dans l’ère McCourt. Rudi Garcia laissait sa place sur le banc à André Villas-Boas et le Portugais a la lourde tâche de ramener le club olympien sur le devant de la scène nationale. Le technicien n’est d’ailleurs pas venu seul sur la Cannebière. En effet, Ricardo Carvalho qui connait bien la Ligue 1 pour avoir joué trois saisons à l’AS Monaco (de 2013 à 2016) vit sa première expérience d’entraîneur adjoint au côté de l’ancien coach de Chelsea ou encore Tottenham. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien défenseur a évoqué les principes de jeu de son compatriote.

« Pour André, l’important est d’avoir le ballon. Ne pas être dans l’urgence. Il n’aime pas les joueurs qui rendent le ballon facilement. Il aime que tu poses le jeu. Quand tu gagnes, il est plus facile d’installer cela, explique l’ex-international portugais (89 sélections, 6 buts). On travaille tout le temps la possession : "Défendez bien, compact, puis offensivement, n’ayez pas peur d’avoir le ballon !" Si on arrive aux ailiers, là, il laisse une grande liberté. Devant, la qualité individuelle de Dim (Payet), Darío (Benedetto), Nemanja (Radonjic), Sanson, fera la différence. »