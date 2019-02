Lors de la rencontre en retard de la 18e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, qui s’est imposé un but à zéro contre Bordeaux, a aligné Boubacar Kamara et Duje Caleta Car. Rudi Garcia s’est montré très content d’eux !

« C’est plutôt ma charnière qui m’a plu. Bouba a marqué, je suis ravi pour lui parce que j’attendais ce but depuis un moment pour lui. La charnière a été très performante. Duje a été très très bon il a loupé juste une relance à la fin. L’association des deux a été performante. La dernière fois qu’ils avaient joué ensemble, c’était à Limassol et on menait deux zéro avant de nous faire rejoindre. Ils progressent, ils prennent de l’expérience et ils apprennent à jouer ensemble et ça, c’est un bon paramètre pour nous ce soir que la charnière a bien fonctionné », a indiqué le coach phocéen en conférence de presse.