Une fois n’est pas coutume, une journée de Ligue 1 se jouait en milieu de semaine. Histoire d’être plus précis, c’est plutôt une rencontre en retard de la 18e journée qui se présentait à nous entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Deux formations qui n’étaient pas dans la meilleure des situations et encore pire pour l’OM puisque Rudi Garcia était suspendu et en loges (puisque le club phocéen était frappé d’un huis clos) tandis que Strootman et Thauvin étaient suspendus et que Gustavo, Payet, Rami étaient blessés et/ou malades. Enfin, Mario Balotelli n’était pas qualifié. C’est dans ce contexte que les Marseillais allaient devoir se faire violence.

Sans surprise, nous retrouvions une équipe marseillaise, disposée en 4-4-2 avec Duje Caleta-Car titulaire, dominatrice tandis que les Girondins comptaient sur Cornelius pour garder le ballon et lancer des contres tout en faisant remonter le bloc. Il est inutile de vous dire que Steve Mandanda n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et surtout que la seule action d’intérêt des Aquitains est un tacle par-derrière de Samuel Kalu sur Lucas Ocampos. Le Nigérian écopait d’un carton rouge et laissait ses coéquipiers à 10 (25e). Sinon, pour le reste, les deux formations étaient bien trop empruntées pour réussir des choses. Sakai (31e) tout comme Ocampos (7e), tombait sur un excellent Costil. Germain ratait sa tentative (38e) quand Caleta-Car, dont la frappe sur coup franc contrée était repoussée par Costil (42e). Mais sur le corner, les Marseillais allaient trouver la faille. Botté par Bouna Sarr de la droite vers la gauche, le corner était dévié au premier poteau par Germain et était repris par Boubacar Kamara, qui avait lâché Jimmy Briand, qui ne laissait aucune chance à Costil (1-0, 42e). Presque dans la foulée, les Phocéens n’arrêtaient pas et Sanson, d’une frappe lointaine, trouvait le poteau (45e). À la pause les joueurs de Rudi Garcia menaient logiquement.

Que ce fut long...

Pour le retour sur le rectangle vert, la donne changeait un peu et les Bordelais s’enhardissaient. Sauf que les premiers à se montrer dangereux étaient encore et toujours les Olympiens. Lucas Ocampos, seul sur un centre de Sakai voyait sa reprise de volée être contrée par Jules Koundé (53e). Presque dans la foulée, Mandanda avait sa première sueur froide. Le ballon était contrôlé par Briand dans la surface. L’ancien Rennais et Lyonnais décalait François Kamano dont la frappe, contrée par Hiroki Sakai, s’écrasait sur la barre transversale (56e). Mais après cela, plus rien et se fut Maxime Lopez et ses coéquipiers qui récupéraient le contrôle du cuir.

Ensuite, c’était un immense taureau entre les Phocéens et les Girondins, dominé par les Marseillais. Claude Fichaux, l’adjoint de Rudi Garcia, faisait rentrer Nemanja Radonjic en lieu et place de Clinton Njie, qui ne le saluait même pas (70e). Le Serbe n’était pas loin de délivrer une passe décisive à Germain qui ne cadrait pas sa tête (76e). Juste après, Maxime Lopez tentait sur un coup franc excentré de tromper Benoît Costil, mais l’international français veillait au grain (78e). Il ne se passait pas grand-chose, les Marseillais conservaient le ballon mais un peu stérilement. Jules Koundé se mettait en évidence en repoussant une tête dangereuse d’Ocampos (87e). Mandanda dû s’imposer une seule fois sur une balle frappe de Nicolas De Préville (90e +2). Avec cette victoire - encourageante, l’OM remonte à la 7e position de Ligue 1 et n’a plus de match en retard.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Lopez (7,5) : quand il est là, le milieu de terrain olympien est bien plus fluide. Il se rend disponible pour ses partenaires et surtout il a peu de déchet dans son jeu. Il essaie toujours de jouer vers l’avant en cherchant ses éléments offensifs. Le silence assourdissant du stade n’a pas eu l’air de le déranger plus que cela. Il a tenté un joli coup franc direct (78e). Il a été clairement le maître à jouer de l’OM dans cette rencontre, touchant un nombre assez impressionnant de ballons pendant ces 90 minutes.

OM :

Mandanda (6) : le portier de l’OM n’a eu aucune raison de s’en faire en première mi-temps tant les Bordelais ne parvenaient pas à lancer des contres et à conserver le cuir. Il n’a fait aucun arrêt dans ce premier acte et on se demande même s’il a touché le cuir. En deuxième période ce n’était pas mieux d’autant qu’il voyait la frappe de Kamano se heurter à la barre transversale (56e). Il se couche très bien sur une frappe de De Préville (90e +2).

Kamara (7,5) : le défenseur olympien était le patron de cette défense en l’absence des habituels titulaires. Il a été très bon défensivement et surtout c’est lui qui ouvre le score sur un corner de Bouna Sarr bien dévié par Germain au premier poteau (42e). Toujours au top avec son compère croate en seconde période quand le ballon devenait chaud.

Caleta-Car (7) : le Croate avait l’occasion de se refaire la cerise dans une ambiance un peu moins pesante qu’à l’accoutumée. Défensivement impeccable, il n’a pas raté ses relances. Il aurait pu ouvrir le score sur un coup franc détourné bien sorti par Costil (42e). Impressionnant de maîtrise tout au long de la rencontre, il n’a pas paru embêté par l’adversité.

Sakai (6,5) : il était enfin de retour après la Coupe d’Asie et il a manqué à cette équipe de l’OM. Lui aussi impeccable sur son côté, il a proposé sans cesse des dédoublements à Bouna Sarr. Toujours aussi intraitable en seconde période, il n’a pas ménagé ses efforts.

Sarr (4) : positionné au poste de milieu offensif droit, l’habituel latéral droit a été présent offensivement. Toutefois, il a raté un nombre incalculable de centres en étant contré à chaque fois. C’est lui qui botte le corner pour l’ouverture du score (42e). En seconde période, il a tenté de repiquer dans l’axe, toujours sans succès dans ses tentatives de dernier geste.

Amavi (3) : décidément, il a du mal. Si défensivement, Samuel Kalu, exclu rapidement, ne lui a pas posé trop de problèmes, il a été assez faible offensivement en première période, ratant systématiquement ses centres. Le latéral gauche n’a servi strictement à rien en seconde période.

Lopez (7,5) : voir ci-dessus.

Sanson (4) : c’est toujours relativement compliqué de noter Morgan Sanson. Tant sur certaines occasions sa vision du jeu et sa qualité technique font des merveilles, tant parfois il se cache quelque peu. Il trouve le poteau de Benoit Costil sur une belle frappe de l’extérieur de la surface (45e). Honnêtement ce n’est probablement pas la meilleure prestation de Sanson sous les couleurs phocéennes et cela commence à se voir qu’il est dans le dur. Remplacé par Grégory Sertic (90e).

Ocampos (6) : il est l’un des rescapés offensifs de l’OM. Il est toujours aussi remuant, mais son implication et son énergie le desservent assez souvent quand il s’agit de faire le geste juste. C’est lui qui provoque l’exclusion de Samuel Kalu en première période (25e). Toujours aussi énergique en seconde période, il n’a rien relâché comme il l’avait annoncé en conférence de presse ce lundi. Il offre un but à Germain que ce dernier rate (90e +3).

Germain (5) : dans le jeu, il a été utile, décrochant souvent pour essayer d’orienter le jeu de son équipe. Il manque quand même de présence dans le dernier tiers du terrain pour faire la différence. Il se rate totalement sur une frappe devant Costil. Il dévie le corner de Bouna Sarr sur le but de Boubacar Kamara (42e). Il ne cadre pas une reprise de la tête relativement facile (76e). Il se rate encore sur une tête seul (90e +3). S’il a été bon dans les déviations, c’est encore trop peu...

Njie (3) : Njie a fait du Njie ce mardi soir. Il a proposé dans la profondeur et il a tenté des dribbles improbables où il semblait, parfois, se tromper lui-même. Il n’a pas vraiment eu d’occasion lors du premier acte. À sa décharge, il n’a pas vraiment été servi dans les meilleures conditions. Il a tenté une ultime frappe contrée en corner avant d’être remplacé par Nemanja Radonjic (70e). Le Serbe a bien bougé et aurait pu offrir un but si Germain n’avait pas raté sa tête (76e).

Girondins de Bordeaux :

Costil (6) : le gardien girondin a répondu présent ce soir, avec plusieurs arrêts à son actif. Il sort notamment un arrêt-réflexe spectaculaire sur cette tête d’Hiroki Sakai à la demi-heure de jeu, ou sur ce coup-franc de Caleta-Car qui avait été dévié par le mur (42e). Il ne peut rien sur le but de Kamara. S’il y en a bien un à qui on ne peut rien reprocher ce soir, c’est lui.

Poundjé (3,5) : rencontre très compliquée du latéral gauche girondin face aux Marseillais. La plupart des offensives phocéennes passaient par son côté, et il ne pouvait assister, qu’impuissant, aux débordements et aux centres des joueurs offensifs marseillais. Devant, il n’a rien apporté.

Pablo (6) : le défenseur central brésilien a été un peu au-dessus du reste de l’arrière-garde girondine, avec quelques bonnes interventions à mettre à son actif, comme des frappes contrées ou des dégagements pour couper des offensives marseillaises. Il a tenté, tant bien que mal, d’éloigner les attaquants marseillais de sa surface, et ce fut globalement assez réussi malgré l’infériorité numérique bordelaise.

Koundé (4) : une prestation en dents de scie, avec une première période plus que médiocre du jeune défenseur, à la rue sur de nombreuses offensives marseillaises. En plus de s’être fait déposer à plusieurs reprises, il a parfois mis sa défense en panique avec des relances mal assurées. Un peu mieux en deuxième période, où il a su se ressaisir, coupant plusieurs transmissions marseillaises dans sa surface.

Palencia (5,5) : le latéral droit formé au FC Barcelone a rendu une copie plutôt correcte sur la pelouse du Vélodrome. Un peu moins en difficulté que son pendant à gauche par exemple, se montrant plus serein face à ses vis-à-vis. Il n’a en revanche pas apporté offensivement, mais compte tenu du contexte de la rencontre, on ne lui en tiendra pas rigueur. Prestation tout à fait honorable en somme.

Otavio (6) : la sentinelle brésilienne a parfois eu du mal, et en infériorité numérique, il a forcément dû redoubler d’efforts sur les séquences défensives. Il a fait ce qu’il a pu de ce côté là. Ensuite, lorsqu’il a fallu relancer le jeu, il s’est montré plutôt propre, trouvant ses partenaires avec justesse. Peut-être le meilleur joueur de champ des Girondins de Bordeaux ce soir. Ricardo l’a remplacé pour faire entrer De Préville à la 88e, et ce dernier a tout de même eu le temps d’inquiéter Mandanda sur cette tentative lointaine (90e+2).

Plasil (4) : son équipe n’a pas eu le ballon, donc forcément, le Tchèque a été quasiment inexistant dans le jeu. Il a beaucoup couru derrière le ballon, épaulant Otavio dans les labeurs défensifs. Rien d’autre de particulier à signaler. Il a laissé sa place à Basic à la 72e, auteur d’une entrée assez volontaire, affichant des intentions assez offensives.

Sankharé (4) : le joueur formé au Paris Saint-Germain n’a été au niveau ce soir. Il n’a pas assez pesé dans l’élaboration du jeu, étant un peu trop transparent lorsque son équipe avait la balle. Et lorsqu’il avait le cuir entre les pieds, il n’en a pas fait bon usage, perdant des ballons sur des transmissions ratées. Il n’a pas su briser des lignes ni servir les joueurs plus avancés.

Kalu (non-noté) : auteur d’un début de match plutôt médiocre, dans lequel il n’a pas pu faire de différences dans les derniers mètres adverses, il a pris la porte avec un rouge direct suite à un tacle très dangereux sur Lucas Ocampos (25e).

Briand (4) : match à oublier pour l’ancien de Guingamp, entre autres. Positionné sur l’aile gauche en début de partie, le vétéran attaquant s’est ensuite repositionné dans l’axe après la sortie de Cornelius. Un replacement qui n’a pas forcément été très utile, puisque s’il a touché un peu plus de ballons, il n’a rien apporté si ce n’est ce décalage pour Kamano qui touche la barre (56e). Un peu trop d’imprécisions dans son jeu à signaler.

Cornelius (3,5) : l’attaquant danois a pratiquement raté tout ce qu’il a entrepris lors de la première période. Il faut dire qu’il a eu peu de ballons à se mettre sous la dent, mais les quelques fois où il a été bien servi, il n’a pas su se montrer dangereux. Même dans le jeu aérien, malgré un avantage physique conséquent, il n’a rien pu faire. Il a laissé sa place à Kamano (4) à la pause. Le joueur de 22 ans a touché la barre assez rapidement (56e) mais c’est tout.