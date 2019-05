Restera, restera pas ? Rudi Garcia a refusé de dire s’il sera encore là la saison prochaine, alors que son contrat court jusqu’en 2021. Remis en question par ses dirigeants, l’entraîneur récolte les fruits d’une mauvaise saison. Ce serait même la pire si l’on en croit ses propos tenus en conférence de presse ce vendredi à la veille d’un déplacement à Toulouse.

« Je suis plus que déçu et frustré. C’est certainement la plus mauvaise saison de ma carrière. Ce n’est pas une conférence de presse pour faire un bilan. Pour le moment on parle de Toulouse et de ce match-là. On aura le temps la semaine prochaine de revenir sur les derniers matches. Je suis touché et justement il faut que je montre l’exemple pour motiver tout le monde. C’est dans mes gènes ça ne me pose pas de problème. »