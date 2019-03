Arrivé il y a quelques semaines du côté de l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli se régale. Il enchaîne les buts et l’OM, les victoires. Il a même déclaré qu’il était prêt à prolonger l’aventure, lui qui n’a signé que pour six mois. Voici ce qu’en pense Rudi Garcia.

« Il a dit plein de belles choses Mario, c’est un garçon intelligent quand il parle de sujets importants. Il l’a fait depuis qu’il est chez nous. Vous découvrez peut-être un garçon qui est sensible, intelligent et pour l’instant ça se passe bien chez nous. Ce n’est pas le moment de parler de ça (sa prolongation, ndlr). Ce qui compte c’est le prochain match et pour l’instant, qu’il se repose, lui comme les autres », a indiqué l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.