L’Olympique de Marseille lance sa saison face au Stade de Reims, à l’Orange-Vélodrome cet après-midi (17h30). Emmenés par leur nouveau capitaine Steve Mandanda, et leurs nouvelles recrues, Álvaro González et Darío Benedetto, les Olympiens auront à coeur de bien débuter le championnat, pour la première d’André Villas-Boas en Ligue 1.

Pour l’inauguration de la saison, le coach portugais est privé de Florian Thauvin, blessé, alors qu’Adil Rami est lui sous le coup d’une procédure disciplinaire. Il propose un 4-3-3 au coup d’envoi, avec une défense composée de Sakai, Kamara, Caleta-Car et Amavi devant Mandanda. Au milieu, on retrouve le trio Sanson-Gustavo-Strootman, alors que devant, Payet est aligné à gauche, Radonjic à droite et Germain dans l’axe. À Reims, David Guion est privé de Mathieu Cafaro, Arber Zeneli et Marshall Munetsi (blessés). Au coup d’envoi, il aligne un 4-2-3-1, avec la nouvelle recrue Predrag Rajković dans le but et une défense composée de Foket, Disasi, Abdelhamid et Kamara. Chavelerin et Romao évoluent devant la défense, alors que le trio Oudin, Dingomé, Doumbia sera en soutien de Boulaye Dia.

Les compositions d’équipes

OM : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Luiz Gustavo, Strootman - Payet, Germain, Radonjic

Reims : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid, Kamara - Chavalerin, Romao - Oudin, Dingomé, Doumbia - Dia

