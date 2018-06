L’Olympique de Marseille trépigne d’impatience de connaitre la décision de la DNCG avant de pouvoir lancer son mercato. Car depuis plusieurs jours maintenant, Mario Balotelli semble se rapprocher de la Canebière. D’après la Provence, une fois l’obstacle DNCG passée, l’arrivée de l’attaquant italien ne serait plus qu’une question de temps.

Dans un entretien donné à La Provence, Steve Mandanda a commenté cette rumeur. S’il n’en dit pas plus, la possible arrivée de Super Mario réjouit le portier olympien. « Je n’ai pas cherché à le convaincre car je n’ai pas eu l’occasion de discuter avec lui. Ce sont des bruits que j’entends et que je lis, je ne sais pas exactement où cela en est ni ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c’est que c’est un grand joueur, il pourrait faire énormément de bien et plaire à nos supporters par rapport à son tempérament ».