Ce lundi soir, le journal L’Équipe évoquait l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Bejamin Lecomte venir concurrencer dans un avenir proche Steve Mandanda, en difficulté cette saison. Le portier olympien, présent en conférence de presse, n’a pas vraiment apprécié.

« Je l’ai lu, entendu. Forcément Benjamin Lecomte fait une bonne première partie de saison avec Montpellier, c’est un très bon gardien de notre championnat. Ce n’est pas à moi de dire qui on doit prendre et quand on doit prendre. Les dirigeants sont là pour ça. Ils travaillent pour le court moyen et long terme. Le club n’appartient à personne, même si je suis là depuis longtemps. Je sens beaucoup de confiance au sein du club et je donnerai le maximum, le plus longtemps possible et le reste, on verra bien. Ce n’est jamais plaisant. Ce serait mentir de dire ça. Mais c’est logique que les dirigeants pensent au club et à l’avenir. J’ai assez à me concentrer sur moi même et sur mon travail pour pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs », a expliqué l’international tricolore.