Dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille défiait le FC Nantes ce samedi et les Phocéens se sont inclinés (1-3). Après quatorze matches sans revers en championnat, les joueurs d’André Villas-Boas ont donc malheureusement regoûté à la défaite. Un résultat qui n’inquiète pas Steve Mandanda, confiant pour la suite de la saison.

« Inquiet, non parce que comme je l’ai dit, on a une petite marge et on sait aussi qu’on a un groupe de qualité. Il ne faut pas se laisser abattre, c’est une déception je pense pour tout le monde mais ça continue. On a une journée de récupération demain et dès lundi, on s’y remet. Et on va aller à Nîmes pour essayer de prendre un maximum de points », a notamment déclaré le portier phocéen en zone mixte. Une réaction sera donc attendue vendredi aux Costières.