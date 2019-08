Après avoir pris le temps de se pencher sur la question, André Villas-Boas, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, a fait son choix pour cette nouvelle saison. Dimitri Payet a perdu le brassard de capitaine au profit de Steve Mandanda, alors que Florian Thauvin et Luiz Gustavo étaient eux aussi les potentiels élus. Après le match face à Naples (0-1), le gardien marseillais s’est confié sur ce rôle qu’il retrouve à l’OM.

« C’est une décision du coach. C’est sûr que ça fait toujours plaisir et que c’est un honneur pour moi de porter le brassard de capitaine. Mais la priorité reste le collectif et si on montre cet état d’esprit, on peut espérer de belles choses cette saison », a souligné le désormais capitaine phocéen. Les regards sont maintenant tournés vers OM-Reims, le 10 août, pour la reprise de la Ligue 1.

