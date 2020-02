La 24e journée de Ligue 1 offre un duel d’opposés entre l’Olympique de Marseille, 2e, et le Toulouse Football Club, lanterne rouge trente-trois points derrière, au stade Orange-Vélodrome (17h30). Les Marseillais ont engrangé un nouveau succès à Saint-Etienne, mercredi (0-2) et ne comptent pas s’arrêter là. Le LOSC et Rennes restent en embuscade, six points derrière. En face, Toulouse reste sur 12 défaites et 1 nul depuis son succès face à Lille, le 19 octobre.

Pour ce match, André Villas-Boas est privé de Dario Benedetto, touché. Absents à l’entraînement vendredi matin, Steve Mandanda et Nemanja Radonjic sont eux titulaires dans le 4-3-3, aligné au coup d’envoi. Tout comme Maxime Lopez, préféré à Valentin Rongier au milieu. Valère Germain occupe lui la pointe de l’attaque. En face, Denis Zanko est privé de huit joueurs, dont Gradel, Vainqueur ou encore Dossevi. En l’absence de ce dernier, Jean-Victor Makengo intègre le milieu du 4-1-4-1 défait cette semaine par Strasbourg (0-1). L’ancien Marseillais Leya Iseka est lui préféré à Koulouris en pointe.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Lopez, Kamara, Sanson - Radonjic, Germain, Payet

Toulouse FC : Kalinic - Moreira, Gabrielsen, Diakité, Sylla - Sangaré - Saïd, Koné, Makengo, Boisgard - Iseka