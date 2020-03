Lors du dernier mercato estival, Valentin Rongier a signé en faveur de l’Olympique de Marseille après plusieurs rebondissements, alors qu’il évoluait au FC Nantes, sons club formateur. Le milieu de terrain français vit donc sa première saison sous le maillot olympien. Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2024, le natif de Macon s’est livré au cours d’un live Instagram organisé avec Abdoulaye Touré, toujours chez les Canaris. Et le principal concerné a dévoilé les championnats qui l’attirent.

« Les championnats que j’aimerais bien tester dans ma carrière ? Le championnat espagnol parce que c’est un style de jeu qui peut me correspondre et aussi la Premier League. C’est vraiment autre chose, et c’est bien de découvrir un autre style de championnat », a lâché le joueur de 25 ans, qui n’a évolué qu’en France pour le moment. Dans le même temps, le milieu de terrain du FCN a parlé du championnat d’Angleterre et de la Bundesliga.