Depuis le début de la saison, André Villas-Boas a donné pas mal de temps de jeu à Kevin Strootman. Le milieu néerlandais a en effet fait 19 apparitions toutes compétitions confondues mais n’a pas forcément impressionné, lui qui est souvent la cible des critiques. Et par moment, le coach portugais a aussi titularisé Boubacar Kamara au poste de sentinelle. Interrogé sur ses deux coéquipiers, Valentin Rongier a alors tenu à prendre la défense du premier.

« Avec Morgan, on s’adapte à la sentinelle que le coach nous met. Maintenant, je trouve aussi que lorsque Kevin joue, il compense vachement comme Bouba. Ils ont cette intelligence de déplacement pour voir lorsqu’il y a des trous dans l’équipe. Je te trouve dur quand tu dis, indirectement, que Bouba le fait mieux que Kevin. Quand on part à l’attaque, on sait qu’ils vont regarder nos déplacements pour compenser », a lâché l’ancien Nantais en conférence de presse avant le match face au Stade Rennais, prévu vendredi soir (à suivre en direct sur notre site).