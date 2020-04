Avec la pandémie de coronavirus, le monde du football est à l’arrêt puisque les compétitions ont été suspendues. Il n’y a donc pas de Ligue 1 et de Ligue 2 en France et les joueurs doivent garder la forme chez eux. Et pour tenter de faire face à cette crise financière, les clubs perdant en effet de l’argent sans droits TV par exemple, plusieurs équipes ont opté pour le chômage partiel, comme l’Olympique de Marseille. Les Phocéens touchent donc 84% de leur salaire mais de son côté, Valentin Rongier est déjà prêt à faire plus, comme à la Juventus où les joueurs ont renoncé à leur salaire sur plusieurs mois.

« Ça fait bizarre. Maintenant, on connaît les salaires qu’il y a dans le football, on n’est pas les plus à plaindre et c’est vrai qu’on ne s’attendait pas à ce que ça nous touche. Ça nous permet aussi de prendre un peu de recul, a déclaré l’ancien joueur du FC Nantes à France 3 avant de poursuivre. Renoncer à mon salaire ? Oui, je serais capable de le faire si ça peut permettre au club de sauver une grosse partie d’argent et de rééquilibrer la balance... (...) C’est un geste fort mais comme je l’ai dit tout à l’heure, on ne vit pas à flux tendu et le fait de faire ça, ça peut aussi montrer aux gens qu’on ne pense pas qu’à l’argent non plus et qu’on est autre chose que ça. »