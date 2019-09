Arrivé ce lundi en fin de soirée en qualité de joker, Valentin Rongier peut souffler, il est devenu un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. En conférence de presse ce mercredi, il s’en est un peu voulu d’être parti de Nantes de cette façon.

« J’ai beaucoup de choses à leur dire. Même si on est à Marseille à Nantes c’est le foot, même si le handball marche bien, on a de la chance d’avoir ces supporters qui poussent. Ils m’ont toujours bien accueilli et ont porté l’équipe. Ils ont été très gentils avec moi, j’ai commencé débutant et fini capitaine. Je leur dois beaucoup parce qu’ils ont eu beaucoup de respect. J’aurais aimé que ça se termine mieux, j’aurais préféré leur dire au revoir en face. Je vais trouver une solution pour leur dire au revoir », a-t-il lâché en conférence de presse.

