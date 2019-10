C’est le choc de cette 11e journée de Ligue 1 ! Dimanche soir, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille au Parc des Princes (rencontre à suivre sur notre live commenté). Une rencontre toujours aussi attendue par les supporters mais aussi par les joueurs comme l’a confié Valère Germain, l’attaquant marseillais.

« Quand on est jeune, supporter de l’OM, et même plus âgé et toujours supporter de l’OM, c’est toujours un rendez-vous important le Classico, souligne le joueur marseillais dans le Late Football Club sur Canal+. Maintenant, je suis dans la peau d’un joueur de l’OM, c’est vrai que chaque début de saison, on note les dates de ce rendez-vous, c’est une date particulière, on a hâte d’être dimanche soir. »