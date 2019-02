Le mercato hivernal n’a pas été très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que Mario Balotelli est arrivé, le club phocéen a ensuite cherché à se séparer d’un de ses deux attaquants, à savoir Kostas Mitroglou et Valère Germain. Finalement, l’attaquant grec a pris la direction de Galatasaray.

Interrogé en conférence de presse ce jeudi sur le mercato hivernal et un éventuel départ, l’ancien attaquant de l’OGC Nice a répondu franchement. « Je n’ai jamais pensé à partir, surtout comme ça au mois de janvier où on sait que le mercato est compliqué. Partir comme ça en pleine saison, je ne l’ai jamais fait et ça ne m’a pas traversé l’esprit », a lâché le joueur de 28 ans.