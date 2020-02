Florian Thauvin a fait son grand retour à l’entraînement de l’Olympique de Marseille, même s’il n’a pas encore pu participer aux séances collectives. Son retour, prévu début mars, se rapproche et cela ravit Valère Germain, son coéquipier, qui s’est exprimé en conférence de presse.

« Déjà on le revoit au quotidien. Ça fait du bien parce qu’il est important pour le collectif marseillais. Les 5-6 derniers mois, on le voyait à peine. Ça fait du bien de le retrouver dans le vestiaire. De le voir faire des exercices, ça nous fait tous plaisir. À un moment de la saison, quand on aura un coup de moins bien, on aura une cartouche supplémentaire. On le sent impatient, mais il ne veut pas non plus faire n’importe quoi. On a hâte qu’il revienne », a-t-il affirmé. Thauvin est attendu de pied ferme.