Interrogé par Canal + à la mi-temps du match entre l’OM et Naples, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta a confirmé la signature imminente de l’attaquant Dario Benedetto, qui était d’ailleurs à côté de lui en tribune.

« Je pense que ce n’est pas un joueur qui va changer une équipe. Je pense qu’on a changé quelque chose dans le rythme et l’idée de jeu dans l’équipe. Benedetto, à la fin, il va signer. Il est à côté de moi dans la tribune présidentielle, c’est difficile de le cacher. Si on peut faire grandir l’équipe (d’ici la fin du mercato, NDLR), on le fera. Sinon on donnera aussi beaucoup de possibilités aux jeunes joueurs pour leur laisser la possibilité de s’exprimer », a lancé le dirigeant espagnol.

