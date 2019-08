Le début de saison de Manchester United fait parler de lui, ou plutôt fait réagir. Depuis qu’il a raté son penalty face à Wolverhampton (1-1) lundi dernier, Paul Pogba (26 ans) fait l’objet de propos racistes à son encontre sur les réseaux sociaux. Un fait qui a pris une nouvelle fois de l’ampleur, cette fois-ci avec Marcus Rashford (21 ans) qui a lui aussi manqué son penalty, face à Crystal Palace (1-1) hier. Et une nouvelle fois, des insultes racistes ont fait leur apparition.

Sur son compte Twitter, le milieu de terrain français a adressé un message mettant en avant ses origines. « Mes ancêtres et mes parents ont souffert pour que ma génération soit libre aujourd’hui, de travailler, de prendre le bus, de jouer au football. Les insultes racistes sont de l’ignorance et ne peuvent que me rendre plus fort et me motiver à me battre pour la prochaine génération », a publié le joueur.

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K

— Paul Pogba (@paulpogba) August 25, 2019