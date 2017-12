Sacré Ballon d’Or pour la cinquième fois le 7 décembre dernier à Paris, Cristiano Ronado s’impose encore et toujours comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Son compatriote et ancien coéquipier au Real Madrid, Pepe, s’est exprimé à son sujet ce jeudi. Ses propos sont relayés par AS.

« Il est comme un père pour moi. Il est le meilleur joueur du monde et cela vient de quelqu’un qui a déjà joué avec lui (...) J’ai eu l’opportunité de travailler avec Ronaldo jour après jour. C’est une personne qui travaille constamment ». Désormais à Besiktas, le défenseur central suit toujours son équipe. Une équipe à laquelle son côté leader manque comme l’a confié CR7 récemment. Pepe lui a répondu. « J’ai toujours eu cette responsabilité. J’ai toujours cru en mes capacités et en ce que je pouvais faire. Je crois qu’on peut tout faire en travaillant dur dans le football ».