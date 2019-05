Désormais âgé de 38 ans, l’attaquant anglais Peter Crouch se rapproche de la fin de sa carrière. Après une saison où il a inscrit 2 buts en 32 matches avec Burnley, le natif de Macclesfield a fait le point sur son avenir. Formé à Tottenham, il a écumé les terrains de Premier League pendant deux décennies et l’heure du clap de fin se rapproche pour lui. S’il n’a pas été affirmatif, il a néanmoins soulevé cette idée après l’ultime journée de Premier League et un match entre Burnley et Arsenal (1-3).

« Je ne sais pas. J’ai passé un bon moment. Je sais que si j’ai choisi de jouer, c’est parce que je me sens en forme, je m’entraîne tous les jours et j’ai eu de la chance, je n’ai pas eu beaucoup de blessures, mais est-ce que je veux continuer ? Il y a d’autres choses que je pourrais faire et que j’apprécie beaucoup. Je vais m’asseoir avec ma famille et probablement me dire quoi faire. Je joue tous les jours depuis 23 ans. C’est long et se réveiller un matin sans avoir la motivation ce sera difficile. »