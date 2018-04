Suite de la 32ème journée de Premier League avec une rencontre opposant Arsenal à Stoke City, respectivement 6ème et 19ème du championnat. Avec la victoire de Burnley samedi après-midi, les Gunners avaient l’obligation de regarder dans leur rétro avec attention. Le match démarrait sur des chapeaux de roues avec Shaqiri qui allumait la première mèche du match. L’ailier des Potters cherchait la lucarne opposée d’Ospina, mais son enroulé venait mourir à quelques centimètres du but. Il fallait attendre la 23ème minute et une erreur de main de Butland pour voir une première occasion côté Gunners. Le dernier rempart relâchait le cuir, Ramsey, en embuscade tentait le lob... mais la barre transversale sauvait le gardien anglais. Pas beaucoup d’occasions franches dans ce premier acte. Au retour des vestiaires, les hommes d’Arsène Wenger revenaient avec de bien meilleures intentions.

Ces derniers passaient tout près d’ouvrir le score avec une grosse double occasion. Bellerin servait Elneny en retrait, mais son tir était contré in extremis. Derrière, Montreal enroulait un tir, mais Butland sauvait les siens (58e). Stoke City répondait par l’intermédiaire de leur homme fort Shaqiri. Sur un corner, ce dernier lobait Ospina, mais le portier des Gunners était tout heureux de voir le cuir terminer sa course sur le poteau (69e). Dans la foulée, Berahino manquait son face à face avec le gardien colombien (70e). Face à ce manque de réalisme, les Potters allaient le payer cher. A la suite d’un contact dans la surface, Ozil s’écroulait et l’arbitrage désignait le point de penalty. Une sentence transformée par Aubameyang (1-0, 75e). La fin de match était à sens unique pour les Gunners. Ces derniers faisaient le break grâce à l’attaquant gabonais, auteur d’un doublé. Au bout du temps réglementaire, Lacazette se faisait bousculer dans la surface et le point de penalty était désigné. Le Français se chargeait de transformer la sentence (89e). Un retour gagnant pour l’international français de retour de blessure et un précieux succès pour Arsenal.