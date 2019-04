Le déplacement semblait compliqué mais Arsenal s’en est finalement bien sorti à Watford. Grâce à un but d’Aubameyang offert sur un plateau par Foster dès la 9e minute, et l’expulsion de Deeney quelques instants plus tard, les Gunners l’ont emporté 1-0.

Grâce à ce succès dans cette 34e journée Premier League, Arsenal réalise une excellente opération. Un point derrière son ennemie et voisin Tottenham, le club de Londres remonte à la 4e place avec une meilleure différence de buts sur Chelsea, et possède aussi deux points d’avance sur Manchester United.