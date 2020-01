En attendant le choc entre Tottenham et Liverpool, la 22e journée de Premier League s’ouvrait avec un derby londonien opposant Crystal Palace (9e, 28 points) à Arsenal (10e, 27 points). Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners, alignait d’entrée Nicolas Pépé, Mesut Özil, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang pour enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat, après avoir battu Manchester United (2-0, le 1er janvier). Du côté des Eagles, Jordan Ayew, l’ancien attaquant de l’OM, occupait la pointe de l’équipe alignée par Roy Hodgson. Parfaitement servi par Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang ouvrait le score pour les Gunners (1-0, 13e) et confortait son statut de meilleur buteur des Gunners (13 buts). Arsenal dominait les 30 premières minutes de la tête et des épaules avant de voir les locaux revenir dans le match et les bousculer dans le dernier quart d’heure. Bernd Leno conservait finalement sa cage inviolée et les Gunners menaient au score à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les intentions de Crystal Palace restaient inchangées et Jordan Ayew remettait logiquement les deux équipes à égalité, après avoir vu sa frappe déviée par David Luiz tromper le portier allemand (1-1, 54e). Mais le capitaine des Gunners Pierre-Emerick Aubameyang compliquait sérieusement la tâche à ses partenaires après avoir reçu un carton rouge (67e), après intervention de la VAR, pour un tacle dangereux. Si Nicolas Pépé touchait le poteau en fin de match (83e), les deux formations se séparaient finalement sur un score de parité (1-1). Au classement, Crystal Palace (9e) conserve une longueur d’avance sur Arsenal (10e). Les hommes de Mikel Arteta enchaînent un troisième match sans victoire à l’extérieur.