Everton et West Ham possèdent un point commun : leur début de saison reste très préoccupant. Les Toffees n’ont remporté que deux de leurs neuf derniers matchs quand les Hammers n’ont engrangé que deux petits points sur vingt et un possibles. Logiquement, Marco Silva et Manuel Pellegrini se trouvent sur un siège éjectable.

Selon les informations de Sky Sports, un certain David Moyes se trouverait en tête de liste pour rejoindre l’un des deux clubs si l’un d’eux décidait de limoger son manager. Deux formations qu’il a entraînées jadis... Disponible depuis mai 2018 et son passage à West Ham, Moyes reste en salle d’attente pour l’instant. Le scénario de la 14ème journée de Premier League pourrait l’aider à reprendre rapidement du service...