Depuis le 2 mai, on connaît la liste des candidats nommés dans le différentes catégories des Trophées UNFP. Du côté des entraîneurs, Thomas Tuchel (PSG), Bruno Genesio (Olympique Lyonnais), Christophe Galtier (Lille), David Guillon (Reims) et Thierry Laurey (Strasbourg) sont à l’honneur. Ce mardi, c’était au tour de la Premier League de dévoiler les noms des coaches nommés au titre de manager de l’année.

Et forcément, il y a du beau monde. On retrouve forcément Pep Guardiola (Manchester City, 1er) et Jürgen Klopp (Liverpool, 2e) qui vont se disputer le titre en Angleterre jusqu’au bout. Qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions et troisième du championnat actuellement avec les Spurs, Maurcio Pochettino (Tottenham) est aussi nommé. Enfin, on retrouve Nuno Espirito Santo (Wolverhampton), dont l’équipe est 7e de Premier League. Les fans ont jusqu’au 9 mai pour voter et élire le manager de la saison.