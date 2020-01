Étincelant ce mercredi soir face à Manchester United, Mesut Özil a joué un rôle majeur lors de la victoire d’Arsenal (2-0) sur son terrain. Une performance remarquée par un ancien joueur de Premier League, Rio Ferdinand. « Regardez Özil, je crois que c’est la première fois que je le vois sourire en 18 mois », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par le Daily Mail.

Pour Ferdinand, c’est incontestable, l’effet Mikel Arteta est la cause du regain de forme de l’Allemand. La victoire contre les Mancuniens est la première de l’Espagnol à la tête des Gunners. Arrivé il y a une dizaine de jours sur le banc d’Arsenal, le technicien semble avoir conquis ses hommes et cela se voit directement sur le terrain, comme le précise l’ancien international anglais. Dixième de Premier League avec 27 points, Arsenal aura besoin d’un très bon Mikel Arteta et d’un grand Mesut Özil pour aller chercher une place qualificative pour une Coupe d’Europe.