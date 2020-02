Sergio Aguero (31 ans) empile les trophées et les distinctions individuelles. Le buteur argentin de Manchester City a ainsi été désigné joueur du mois de janvier en Premier League. Il faut dire que l’attaquant des Citizens a été particulièrement prolifique le mois dernier avec six réalisations au compteur.

En Premier League, Aguero a déjà inscrit seize buts en dix-neuf matchs disputés. Pour couronner le tout, l’international argentin devient le premier joueur de l’histoire du championnat anglais à glaner cette distinction à sept reprises. Qu’on se le dise, Sergio Aguero n’en finit plus de marquer les esprits en Angleterre...

Six goals

Two record-breaking landmarks

@aguerosergiokun is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for January #PLAwards pic.twitter.com/Wjtw2WMHhA

— Premier League (@premierleague) February 7, 2020