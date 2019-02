Tottenham (3e en championnat) accueillait Newcastle (14e) cet après-midi à Wembley, pour le compte de la 25e journée de Premier League. Mauricio Pochettino, toujours privé d’Harry Kane et de Dele Alli, alignait un 4-3-3 avec Lamela, Lucas et Son en attaque. De son côté, Rafael Benitez optait pour un système plus défensif en 5-4-1. En première période, les Spurs ont largement dominé les débats, sans jamais trouver la faille toutefois, malgré un coup de tête de Lamela sur la barre (24e).

Au retour des vestiaires, les Magpies se montraient un peu plus, et faisaient frissonner Wembley avec une tête de Rondon qui heurtait le poteau de Lloris (51e). Mais les hommes de Pochettino reprenaient le contrôle du match, et il fallait un sauvetage in extremis du défenseur central Schär sur sa ligne (65e) pour que Dúbravka garde sa cage inviolée. Mais celui-ci devait ensuite s’incliner sur une frappe à l’entrée de la surface d’Heug-min Son (1-0, 83e), où le gardien slovaque n’est pas exempt de tout reproche. Tottenham l’emporte finalement sur la plus petite des marges 1 à 0, et pique la deuxième place à Manchester City (57 points contre 56 pour les Skyblues), en attendant le match de ces derniers contre Arsenal demain (à 17h30). Newcastle stagne de son côté en milieu de tableau (14e) et reste à cinq points de Cardiff City, premier relégable.