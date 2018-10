Exempté des deux derniers matches de la Seleção contre la Croatie (0-0) et l’Italie (1-0), Cristiano Ronaldo ne fera visiblement pas son retour pour les rencontres du mois d’octobre face à la Pologne (Ligue des Nations, 11 octobre) et l’Écosse (amical, 14 octobre).

A Bola et O Jogo annoncent en chœur que le quintuple Ballon d’Or et le sélectionneur national portugais Fernando Santos ont pris cette décision d’un commun accord pour permettre à CR7 de poursuivre et de parfaire son adaptation à la Juventus Turin. L’attaquant ne devrait d’ailleurs faire son retour qu’en 2019, ratant donc également les deux matches du mois de novembre, contre l’Italie (17 novembre) et la Pologne (20 décembre), comptant pour la Ligue des Nations.