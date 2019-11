Joueur du Borussia Dortmund entre 2016 et 2017, Ousmane Dembélé (22 ans) a laissé une image contrastée en Allemagne. Capable de coups d’éclat sur le terrain, l’attaquant aura surtout marqué les esprits pour son bras de fer avec les dirigeants du BvB afin de rejoindre le FC Barcelone pour 120 M€. Ancien recruteur des Borussen, Sven Mislintat est revenu sur ce transfert et évoque la gestion de l’international français.

« Je trouve incongru que le recrutement d’Ousmane Dembélé, qui a été une réussite sportive et financière, avec un bénéfice à trois chiffres, soit toujours commenté de manière négative, raconte l’actuel directeur sportif du VfB Stuttgart dans un entretien accordé à Welt. Ousmane, comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, est en quelque sorte un bandit. Si vous le comprenez et le soutenez, alors il fera tout pour gagner des matches et Dortmund en a tiré profit, mais d’un autre côté s’il veut partir, alors il fait tout pour y parvenir. »