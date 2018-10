Pour le compte de la huitième journée de Premier League, Fulham et Arsenal s’affrontent dans un derby londonien qui s’annonce bouillant. Après leur match en Ligue Europa à Qarabag, les Gunners présentaient une équipe remodelée. Ainsi, Leno, Bellerin, Mustafi, Torreira, Xhaka, Mkhitaryan et Lacazette revenaient dans le onze type et Mesut Ozil était forfait suite à des douleurs dorsales. Après un round d’observation, les hommes d’Unai Emery ouvraient le score peu avant la demi-heure de jeu. Sur la gauche, Iwobi décalait Monreal dont le centre trouvait Lacazette. La frappe en pivot de l’attaquant français trompait Bettinelli (0-1, 29e). Juste avant la pause, les Cottagers recollaient au score.

Sur une récupération de Zambo-Anguissa, Vietto lançait Schurrle qui ajustait d’un piqué Leno (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, Arsenal prenait l’avantage. Welbeck alertait Lacazette dont la reprise ne laissait aucune chance à Bettinelli (1-2, 49e). Les Gunners faisaient le break suite à un superbe mouvement, Mkhitaryan décalait sur la gauche Aubameyang dont le centre était repris victorieusement par Ramsey (1-3, 67e). Le festival d’Arsenal se poursuivait avec Bellerin qui centrait pour Aubameyang. L’attaquant gabonais ajustait de près Bettinelli (1-4, 79e). Dans les ultimes secondes, l’ancien Stéphanois parachevait le succès des siens sur une frappe imparable (1-5, 90+4).Grâce à ce succès, les hommes d’Unai Emery enchaînaient un neuvième succès toutes compétitions confondues.