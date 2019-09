Pour le compte de la sixième journée de Premier League, Tottenham se déplaçait sur la pelouse du King Power Stadium pour y affronter Leicester. Respectivement quatrième et sixième, les deux clubs anglais possédaient le même bilan comptable depuis le début du championnat avec huit points (deux victoires, deux nuls, une défaite). Les visiteurs restaient sur une nette victoire en championnat face à Crystal Palace (4-0) avant de faire leur entrée en Ligue des Champions avec un match nul frustrant face à l’Olympiakos (2-2) après avoir mené 2-0. De leur côté, les locaux se sont inclinés à Old Trafford face à Manchester United (1-2). Le premier match de ce samedi après-midi voit Leicester s’imposer grâce à leur victoire (2-1).

Les Foxes auraient pu ouvrir le score grâce à leur défenseur Wilfred Ndidi, mais le but de ce dernier a été refusé pour une position de hors-jeu d’Ayoze Perez (16e). Une dizaine de minutes plus tard, sur un contre, Erik Lamela sert Son Heung-min qui talonne pour Harry Kane qui parvient à marquer du pied droit en tombant (29e). Le finaliste de la Ligue des Champions aurait pu doubler la mise grâce à Serge Aurier, mais l’arbitrage vidéo a eu nouvelle fois raison du sportif et a annulé la réalisation de l’ancien parisien pour un demi-centimètre (64e). Leicester en a profité et a inscrit le but de l’égalisation quelques minutes plus tard grâce à Ricardo Pereira après un bon service en retrait de Jamie Vardy (70e). Ensuite, James Maddison trompait Paulo Gazzaniga d’une belle frappe qui a fini au fond des filets (85e). Avec cette victoire, les hommes de Brendan Rodgers sont provisoirement deuxièmes avec onze points en attendant les matchs de la journée. Quant à ceux de Mauricio Pochettino, ils descendent à la sixième place.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10