Dans 4 jours, la Champions League est de retour. Mais avant cela, place à la 24e journée de L1. Et pour tous les amateurs de la Ligue 1 Conforama, voici les 3 affiches à cocher sur votre Programme TV foot du week-end. On commence par la rencontre entre Dijon et l’OM, ce vendredi soir. Entre une équipe dijonnaise sur courant alternatif depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré et une formation marseillaise qui a retrouvé des couleurs en battant Bordeaux mardi, la rencontre promet d’être animée au stade Gaston Gérard.

Samedi, rendez-vous à 17h sur votre canapé pour le match PSG-Bordeaux, au Parc des Princes. Une rencontre attendue, entre une formation du PSG qui aura la tête à Manchester et une équipe des Girondins méconnaissable depuis quelques semaines. Le match promet d’être fou et riche en buts. Enfin, pour clôturer ce week-end de L1, nous vous proposons l’affiche du dimanche soir entre Nice et l’OL. La formation de Patrick Vieira, dans le dur ces dernières semaines, va affronter une équipe de l’OL invaincue depuis 8 rencontres et qui voudra confirmer son impressionnant redressement.

Cliquez ici pour retrouver l’intégralité du programme TV de la Ligue 1