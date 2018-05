Les provocations des supporters marseillais en vue de la finale de la Ligue Europa qui se jouera au Groupama Stadium passent très mal à l’Olympique Lyonnais. Ce midi, l’entraîneur des Gones, Bruno Genesio, a poussé un premier coup de gueule face à cette situation. Très inquiets face à la volonté des fans phocéens de saccager leur antre, les Rhodaniens ne se sont pas arrêté là. Ils viennent de saisir la justice comme l’indique le communiqué envoyé par l’OL.

« Depuis quelques jours une polémique violente à l’égard de l’institution sportive Olympique Lyonnais et son Président se développe sur les réseaux sociaux en particulier, d’irresponsables et dangereux propos invitant à venir tout « casser » au Groupama Stadium dans la perspective du 16 mai, jour de la Finale de la Ligue Europa. Un footballeur international français, jouant en Angleterre, est même venu prêter sa voix et prodiguer des encouragements aux appels individuels comme à ceux émanant de groupes de supporters irresponsables pour « casser ». Devant le danger résultant de ces comportements inadmissibles, l’Olympique Lyonnais a décidé dès à présent de saisir le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lyon d’une plainte pour provocation au délit de destructions, dégradations et détériorations volontaires, dangereuses pour les personnes. L’Olympique Lyonnais s’exprime avec l’espoir que chacun soit ramené à la raison. »