Depuis plusieurs années, il existe un passif entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Entre les approches du club catalan pour Adrien Rabiot ou Marco Verratti, et le transfert de Neymar vers le club de la capitale, il existe désormais une rivalité entre ces clubs. Et dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a une nouvelle fois montré qu’il avait une dent contre le FC Barcelone.

En effet, alors que le responsable des données de matchs au PSG, Adrien Tarasco, devait participer les 15 et 16 novembre à la 4e édition du symposium Sports Technology organisé par le FC Barcelone au Camp Nou, Nasser Al-Khelaïfi en personne a mis son veto à la venue de ce dernier en Catalogne comme le relate L’Equipe. Il ne devrait donc pas y avoir de représentant du PSG lors de ce rendez-vous international.