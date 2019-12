Ce lundi, le Paris Saint-Germain a été fixé sur son sort en Ligue des Champions. Qualifié pour les huitièmes de finale, le club francilien devra défier le Borussia Dortmund. Une belle affiche sur laquelle est revenu le milieu de terrain espagnol Ander Herrera. Arrivé cet été librement en provenance de Manchester United, il a tout d’abord annoncé que la tache ne sera pas si simple au micro de beIN Sport.

Invité de l’émission Le Décrassage de Luis, Ander Herrera s’est montré assez méfiant. « Je pense qu’on doit respecter le Borussia Dortmund. Ils le méritent, car ils sont devant le Bayern Munich en championnat. On doit jouer en février, les choses peuvent changer, des choses peuvent se passer. On doit rester humble, respecter le Borussia Dortmund et travailler fort pour être prêt pour ce match » a-t-il lâché.